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رياضة

الزمالك وأسوان.. باتشيكو يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبين قبل التحرك لاستاد بتروسبورت

السبت 23/يناير/2021 - 02:16 م
باتشيكو
باتشيكو
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية بعد قليل، مع اللاعبين بفندق الإقامة.

ومن المنتظر أن يلقي "باتشيكو"، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين، والتى ستتضمن إعلان تشكيل الفريق، وبعض التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة أسوان.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره فريق أسوان، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأبيض المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة، وذلك بعد أن لعب 7 مباريات، فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه هدفين.

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