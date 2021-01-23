طالبة بكلية الطب تشكل مادة الريزن فى الديكور وتستغل فترة الحظر لتبدع.. صور

بأيادى ذهبية تنسج من خلالها أشكال حديثة، طالبة بكلية الطب تبدع فى فن تشكيل الريزن، وتأتى بديكورات جديدة بعالم الفن، إستغلت فترة الحظر الذى قضاها معظمنا بتضييع الوقت فى إبههار الجميع على وسائل التواصل الاجتماعى بطريقتها.





قالت روان صلاح الطالبة بكلية الطب، والتى تتقن فن تشكيل الأدوات بمادة الريزن أن هذا الفن مبنى على النحت أو الصب كالطي والأسمنت ولكن فن التشكيل بالريزن أن المادة المستخدمة شفافة ويتم تطويعها بأى شكل .





وأضافت "صلاح" أن الفكرة أتت لها وتعلمتها عن طريق الإنترنت أثناء فترة الحظر المنزلى ، أما عن الفترة التى يستغرقها تشكيل قطعة واحدة تعد أقل من ساعة ،ولكن يستغرق وقت أطول حتى تنشف على هئيتها .





والصعوبات التى واجهتها "صلاح" هى عدم توفر أجهزة تستطيع من خلالها تشكيل المواد والتى ستوفر عليها المجهود اليدوى ، أما عن الاسعار فتختلف على حسب نوع القطعة وحجمها .





وتستخدم "صلاح" عدة مواد لصنع هذا الفن الراقى و هم "الإيبوكسى، ألوان مضيئة ، وكسرات الزجاج ،الأحجار ، الأخشاب والسيليكون".



