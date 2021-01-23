ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: 250 ألف فدان على الأقل لتنفيذ مشروع بحيرة المنزلة

السبت 23/يناير/2021 - 02:21 م
السيسي
السيسي
Advertisements
ياسمين القصاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يوجد الكثير من المياه يتم إلقاؤها فى مياه البحار والبحيرات، ومنها بحيرة المنزلة، منوها إلى أن تلك المياه تشمل مياه الصرف الصحي، الزراعة والصناعة، وتؤثر تلك المياه بشدة على هذه البحيرة.

 

وأضاف "مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أن الدولة تسعى إلى تأسيس مشروع فى تحويل جزء من تلك المياه التى تسقط فى بحيرة المياه. هذا المشروع يتطلب حوالى 250 الف فدان لهذا المشروع.


وأشار إلى  المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ب بورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام  معقبا : لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقأ للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا واحنا مش هنسيب سينا  لكن تعالوا معانا " .. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

بتكلفة 75 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: مصر بدأت تجربة الاستزراع السمكي منذ السبعينيات

الرئيس السيسي: بدون إساءة لأى شخص.. عندنا مشاكل فى كل القطاعات

تكلفة أي قطاع تريليون جنيه.. السيسي: مش هنبيع وهم للناس وهنطور جميع الخدمات

رفع مستوى المعيشة.. الرئيس السيسى يزف بشرى لـ المواطنين.. فيديو

السيسي: تطوير قطاع السكك الحديدية بطول 10 آلاف كيلو

ترشيحاتنا

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

نداء عاجل من السفارة السعودية بروسيا لرعاياها

حاسبونا على كده.. الرئيس السيسى يزف بشرى بشأن تطوير قطاع السكك الحديدية

شاهد.. جنازة المنتج ميدو منيب أمام منزله في السيدة زينب

بعد وفاة شقيقة سناء شافع من الفراولة.. تعرف على أسباب وأعراض التسمم بالفراولة

شاهد.. أحمد مكي بصحبة عصافيره في أحدث ظهور له

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سكودا كودياك موديل 2021

كاجوال وكلاسيك.. 10 صور تكشف فساتين ميريهان حسين اللافتة

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار شيفروليه كابتيفا 2021 في مصر