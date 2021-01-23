السيسي: 250 ألف فدان على الأقل لتنفيذ مشروع بحيرة المنزلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يوجد الكثير من المياه يتم إلقاؤها فى مياه البحار والبحيرات، ومنها بحيرة المنزلة، منوها إلى أن تلك المياه تشمل مياه الصرف الصحي، الزراعة والصناعة، وتؤثر تلك المياه بشدة على هذه البحيرة.

وأضاف "مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، خلال افتتاح الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، أن الدولة تسعى إلى تأسيس مشروع فى تحويل جزء من تلك المياه التى تسقط فى بحيرة المياه. هذا المشروع يتطلب حوالى 250 الف فدان لهذا المشروع.





وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ب بورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام معقبا : لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقأ للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا واحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا " ..





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.





ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.