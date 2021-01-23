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توك شو

مين اللي شغال في الكلام ده؟.. الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا لـ إيهاب الفار

السبت 23/يناير/2021 - 02:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية توعية جميع العاملين في الدولة بحجم المشروعات والاستثمارات التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، مشيرا إلى أنها تسير بالتوازي معًا حتى لا يتم تعطيل أي من المشروعات. 

ووجه الرئيس السيسي حديثه لرئيس الهيئة الهندسية "أنا عارف مين اللي بيشتغل بس بيني وبينك، اما كلامي ده عشان اعرف الناس ايه اللي بيحصل"، متسائلًا "هو مين اللي شغال في الكلام ده؟".

وأجاب اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، بأن العاملين في تلك المشروعات هي شركات وطنية وجزء من الشركات الخاصة، لأنه أصبح هناك مشكلة في توفير شركات تكفي كل تلك المشروعات.

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