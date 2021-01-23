يهدد حياتك.. أضرار غير متوقعة لاستخدام «الكاتيل» في المنزل

كما وجدت بعض الدراسات أن "الكاتيل" أو "الغلاية الكهربائية" تتسبب في الشعور بضيق التنفس على المدى البعيد، كما أن احتواءها على الألومنيوم والنيكل يتفاعلان مع المياه.