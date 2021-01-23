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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من شوارع العزبة الغربية

السبت 23/يناير/2021 - 02:56 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير
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مروة فاضل
تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية اليوم، السبت، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي غرب والعزبة الغربية بشبين الكوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمن بروتوكول تطوير المناطق غير المخططة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

ورافق المحافظ خلال جولته نائب المحافظ محمد موسى ورئيس حي غرب شبين الكوم والمستشار الهندسى للمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن خطة تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة التي تعاني من نقص وتدهور في المرافق الحيوية شملت 176 شارع رئيسي ومتفرع بنطاق شبين الكوم يتم رصفها ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك.

وتابع محافظ المنوفية اليوم ميدانيًا بدء أعمال التطوير ورفع المخلفات والأتربة بشارع " درب فاضل " بحي غرب بطول 600 متر تمهيدًا لرصفه ببلاط الإنترلوك ، وكذا شارع البرلس من شارع دنشواى بطول 30 متر بالعزبة الغربية  ، كما تابع أعمال زرع الأعمدة الديكورية والبلدورات بالجزيرة الوسطي بالمنطقة المحيطة بالمستشفي التعليمي ، كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري عمر أفندي تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وتضمنت الجولة تفقد أعمال رصف شارع جمال عبد الناصر من أمام كلية الهندسة بشبين الكوم ، وكذا أعمال رصف وتوسعة طريق ترعة المسلك والشوارع المتفرعة بمنطقة مزلقان أبو عجوة، مشددًا علي الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للرصف والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

يأتي هذا في إطار متابعة المحافظ الميدانية للوقوف على أعمال التطوير والانشاءات بنطاق المحافظة ،

وأشار رئيس حى غرب شبين الكوم إلي أنه جارٍ حاليًا تنفيذ تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المكتملة المرافق مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات الفنية  للحد من تجمعات مياه الأمطار.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ رصف الشوارع ببلاط الانترلوك ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات التى من شأنها تعوق أعمال التنفيذ  مع التأكيد على مراعاة الجودة فى العمل والإلتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومراعاة الميول لمطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من شوارع العزبة الغربية
محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من شوارع العزبة الغربية
محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بعدد من شوارع العزبة الغربية
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