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دولاب واحد.. مبادرة لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 04:13 م
صفاء الشريف، وكيل
صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن مبادرة "دولاب واحد"، هي مبادرة لدعم الاسر الاكثر احتياجا في ظل جائحة فيروس كورونا، وتأتي انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، وبناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن المديرية بدأت تنفيذ مبادرة «دولاب واحد»، بمركز شباب القبارى، من خلال إقامة معرض خيرى للملابس المستعملة بهدف إدخال السرور والفرح والبهجة على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع ملابس جديدة ومستعملة على الأسر الأشد احتياجا، مشيرة إلى أنه استفاد من المعرض في أول يوم ما يقرب من ٥٠ أسرة من مختلف الأعمار.

وأشارت إلى ان المبادرة التي جرت وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها المديرية بالجهود الذاتية من قبل الزملاء بالمديرية إيمانا بضرورة تكاتف المجهودات من أجل إدخال السرور والفرح على الأسر الأكثر احتياجا، في محاولة متواضعة لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

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