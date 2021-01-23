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تعليم

محافظ القليوبية ينعي وكيل التعليم: كان مثالاً للتفاني ومحبًا لعمله

السبت 23/يناير/2021 - 04:53 م
الدكتور السيد الفيومي
الدكتور السيد الفيومي
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إبراهيم الهوارى
نعى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نيابة عن أبناء المحافظة وجميع قياداتها التنفيذية والأمنية والشعبية، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم الذي توفى اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم أن الفقيد كان مثالا للمسئول المتفاني، والمحب لعمله، خلال فترة توليه المسئولية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعلنت محافظة القليوبية في وقت سابق اليوم، وفاة الدكتور السيد الفيومي، إثر أزمة صحية مفاجئة، خلال تواجده بمسقط رأسه في محافظة دمياط حيث كان يعاني من أمراض الكلى، ويخضع للغسيل الكلوي بصفة دورية، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة والعزاء في دمياط.
وكان آخر تواجد لوكيل وزارة التربية والتعليم بمقر المديرية في مدينة بنها يوم الخميس الماضي حيث عقد عدة اجتماعات، آخرها من ممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة، لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتوجه عقب ذلك إلى محافظة دمياط حيث تم الإعلان عن وفاته اليوم.

وتولى الدكتور السيد الفيومي منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية منذ شهور قليلة، خلفا لـ طه عجلان الذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد وكيل وزارة التربي والتعليم هو ثاني وكيل وزارة بالقليوبية يتوفاه الله خلال شهر حيث سبقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة الذي توفى متاثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال تلقيه العلاج بمستشفى العجوزة في محافظة الجيزة.
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