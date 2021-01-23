التسنين وغيره .. علاج مشاكل الأطفال الرضع باللمس فقط

يعاني الاهل من مشاكل صحية كثيرة ومتعددة مع الاطفال خاصة حديثي الولادة " الرضع"" والاعتماد على الادوية بشكل متكرر في علاجها له الكثير من الاثار الصحية السلبية المستقبلية على الطفل، وفي معظم الاحيان يشعر الاهل بالحيرة ولايعرفون كيفية التصرف بشكل سليم مع اطفالهم.





ويعد علم اللمس اللطيف من الطرق الطبيعية التى اثبتت فاعليتها في علاج العديد من الشمكلات الصحية وتعد مناسبة جدا لعلاج مشاكل الاطفال حديثي الولادة الصحية، وهذا العلم عبارة عن تحفيز لطيف لنقاط الضغط في القدمين .





قدم موقع برايت سايد اهم 7 نقاط ضغط في الجسم تساعد على الشعور بالراحة والتخلص من الالم ويمكن أن يساعد الاطفال كثيرا في مشاكل حديثي الولادة الشائعة.









1. التسنين





إذا كان طفلك يعاني من التسنين ، قومي بتدليك الجزء العلوي من أصابع قدميه برفق لتسكين الألم، تقع النقاط التي تتوافق مع الفك العلوي والسفلي والأسنان أسفل مفاصل أصابع القدم، يعد الضغط على أصابع الطفل الصغيرة علاجًا طبيعيًا لألم التسنين.





2. سيلان الأنف





قد يساعد فرك أصابع طفلك في التخلص من الزكام، تقع النقطة الرئيسية التي تتوافق مع الجيوب الأنفية على طرف وسادة إصبع القدم الكبيرة، عن طريق تدليك هذه البقعة بلطف ، يمكنك مساعدة طفلك في علاج أعراض البرد وآلام الجيوب الأنفية.









3. ألم في الصدر

إذا كان طفلك يعاني من احتقان الصدر ، فحاول تدليك المنطقة الموجودة أسفل أصابعه الوسطى الثلاثة برفق ،يمكنك الضغط عليه باستخدام وسادة الإبهام وتدليكه لأعلى ولأسفل. يمكنك أيضًا محاولة لف أصابع يديك حول قدم طفلك والضغط برفق على المنطقة بإبهامك.





4. انزعاج البطن





قد يساعد تدليك الجزء الأوسط من قدم طفلك في علاج التشنجات وعدم الراحة في معدته،يعتبر التدليك الخفيف على منتصف القدم طريقة طبيعية لتخفيف آلام المعدة.





5. عسر الهضم





يمكن أن يساعد تدليك القدم اللطيف طفلك في مشاكل الجهاز الهضم، يمكن أن يؤدي الضغط الخفيف على النقطة التي تبعد 4 أصابع عن إصبع القدم الكبير إلى تخفيف عسر الهضم وآلام المعدة والغثيان





6. آلام الغازات





يمكن أن يكون تدليك قدمي طفلك رائعًا بشكل خاص إذا كانت غازات قليلًا، يمكن أن يؤدي تحفيز النقطة الواقعة بين أصابع القدم الكبيرة والثانية إلى تخفيف الغثيان والقيء والانتفاخ.





7. الإمساك