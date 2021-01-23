علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال.. بـ 5 حيل مبتكرة









1- الطعام الصحي:

يعد الاهتمام بطعام الطفل من أكثر طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، والتى يجب اتباعها بشكل صحى، حتى تبقى طاقة الطفل مستقرة ولا يشعر بالكسل أثناء اليوم الدراسي. وخاصة وجبة الفطور بشكل أساسي وأن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، فالطفل يجلس في المدرسة لفترة ليست بالقليلة ويعتمد في جهوده على هذه الوجبة.





2- النوم:

علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال ، لذلك يجب الاهتمام بنوم الطفل وأن ينام من ثمان إلى تسع ساعات يوميًا. يجب على الأم أن تساعد طفلها على النوم بشكل ثابت كل يوم، وأن يحصل على القسط الكافى من الراحة لكي يستطيع صباحًا التركيز ، لذلك يجب الاهتمام بنوم الطفل وأن ينام من ثمان إلى تسع ساعات يوميًا.





3- ألعاب التركيز:

ويريد جميع الأطفال اللعب طوال اليوم، ويمكن أن نستغل هذه النقطة فى الحرص على لعب ألعاب التركيز لتنمية الذاكرة والذكاء لديهم بشكل كبير، وهي من أبرز طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال.





4- ممارسة الرياضة:

يقوم الأطفال بتخزين العديد من الطاقة لديهم عند ممارسة الرياضة، فهي تعتبر أكثر طرق علاج عدم التركيز في المذاكرة عند الأطفال، ولذلك يجب على الأمهات اختيار الرياضة المفضلة لديهم لممارستها بشكل يومى، وتنشيط طاقة الجسم.





5- تنظيم الوقت: