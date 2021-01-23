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الشركة الوطنية: توزيع منتجات مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بـ 15 محافظة

السبت 23/يناير/2021 - 05:51 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أسامة علي
قال مدير التسويق بالشركة الوطنية، أن الشركة تقوم بإنتاج وتعبئة وتغليف منتجات الأسماك، عن طريق المزارع السمكية والأسطول المصري للصيد. 

وأوضح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، أنه تم إطلاق، بدء توزيع منتجات مصنع الفيروز فى 15 محافظة، عبر 100 منفذ للتوزيع، وجارى استكمال باقى المحافظات.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، أن البحيرات لإنتاج أسماك  يمكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى أن المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة أن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سيناء لكن تعالوا معانا".
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