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إنجازات ضخمة.. تعليق عزة مصطفى على افتتاح الرئيس السيسى لـ مشروع الفيروز

السبت 23/يناير/2021 - 06:12 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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هاني حسين
قالت الإعلامية عزة مصطفى، تعليقا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة ببورسعيد اليوم، إن هذا اليوم من الأيام المهمة في حياة المصريين والاقتصاد المصري.

وأضافت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل فترة نشهد إنجازات وافتتاحات لمشروعات جديدة في نفس الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة اقتصادية بسبب كورونا ".

وتابعت عزة مصطفى :" مصر تفتتح مشروعات عملاقة لتوفير فرص عمل وتحسين الاقتصاد المصري  ومشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل  مباشرة وغير مباشرة ".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 

وأشار إلى المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا الى شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول بشكل طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سينا لكن تعالوا معانا". 
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