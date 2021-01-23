خالد الجندي لـ نبيل الحلفاوي: لست جاهلًا يا قبطان

أكد

، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يقدر الفنان نبيل الحلفاوي، لكنه يختلف معه فيما قاله تعليقًا على تصريحات «الجندى»، حول إيمان الفراعنة، قائلًا: «اسمحلى أختلف

، أنا لست جاهلًا ولم أستخدم مصطلح الفراعنة على أنهم قدماء المصريين».

معك