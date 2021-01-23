خالد الجندي لـ نبيل الحلفاوي: لست جاهلًا يا قبطان

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يقدر الفنان نبيل الحلفاوي، لكنه يختلف معه فيما قاله تعليقًا على تصريحات «الجندى»، حول إيمان الفراعنة، قائلًا: «اسمحلى أختلف معك، أنا لست جاهلًا ولم أستخدم مصطلح الفراعنة على أنهم قدماء المصريين».
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «قدماء المصريين ليس لهم علاقة بالفراعنة، منوهًا بأن الدولة الفرعونية دولة متأخرة يا قبطان، هذه مرحلة متأخرة يا قبطان».
وتابع: الفراعنة فيهم مؤمنون وفيهم كافرون، مضيفًا: «لا تستعروا من انتسابكم من أعلى فئة مؤمنة من الفراعنة»، مشددًا على أن الفراعنة كان منهم مؤمنون ومنهم غير ذلك.
وأكمل: أن الفراعنة متأخرون عن القدماء المصريين، وذكروا فى القرآن الكريم أن منهم بالمؤمنين، متابعًا: «فرعون ليس اسم بل رتبة.. والأسرة الملكية كانت أيام سيدنا يوسف وهذه المرحلة التى تم وقتها بناء الأهرامات.. عيب عليكم واحد شيخ يقعد يقولكم تاريخ».
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وكان الشيخ خالد الجندي، حذر من الانجراف وراء مسميات الفئات ممن يطلقون على أنفسهم أنصار الله والسنة والسلفيين، متابعًا: "تلاقى واحد يقولك إحنا انصار الله أومال إحنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال إحنا مين كلنا سلفيين، علينا أن نترك هؤلاء النصابين تشويه صورة الإسلام».