خالد الجندي: بعض النصابين يحتكرون الحديث باسم الدين

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن بعض النصابين يطلقون على أنفسهم "سلفيين" ويحتكرون الحديث باسم الدين.





وأضاف الجندي خلال لقائه على فضائية "دي ام سي" : "طيب إحنا أيه؟ ..أنا لو مكنتش سلفى ابقى لقيط.. احنا مسلمين وأنصار الله وسلفيين".





وطالب بمحاكمة أهل الباطل بانحرافهم عن الحق، مطالبا بعدم الانخداع بمن يسمون أنفسهم "سلفيين وأنصار الله وأهل الشريعة"، قائلا: "تلاقى واحد يقولك احنا انصار الله أومال إحنا أنصار مين، وشوية نصابين يقولك احنا السلفيين، أومال احنا مين كلنا سلفيين، علينا ألا نترك هؤلاء النصابيين يشوهون صورة الإسلام".





وأكد أن هذه مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وعلينا مواجهة أهل الباطل المنحرفين عن طريق الحق، دون ان تغرنا المسميات.





قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفراعنة أجمل نسب فى القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله عز وجل والانتساب إلى الإسلام.. أحسن وأعلى وأعظم فئة مسلمة ومؤمنة وردت فى القرآن كانوا الفراعنة.





وأضاف الجندي أن الفراعنة هم أعلى أهل الأرض إيمانًا بعد الأنبياء فى القرآن الكريم، وتلى قوله تعالى:"وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ".







