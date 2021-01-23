شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

اتجهت انظار الكثير من الشباب في الآونة الأخيرة الى هواية ورياضة "الدريفتات و السبيد كار" ، فهى رياضة متعارف عليها حول العالم منذ فترة كبيرة ، ولكن مؤخرا بدأت في الانتشار بمصر جنبا الى جنب مع هواية السيارات المعدلة .

ونظرا لحب العديد من الشباب المصري هذه الهواية ، قام بعض الشباب بإنشاء مدارس تعليم وتنمية لمهارات "الدريفتات و السبيد كار "، ولذلك رصدت عدسة " صدى البلد " واحدة من هذه التمارين ، لاحدى فرق الدريفتات فى مصر تدعى بفريق الابطال داخل منطقة الرحاب .

وقال شريف صقر قائد و مؤسس فريق الابطال لاكتشاف المواهب للدريفتات و الاسبيد للسيارات ، ان فكرة انشاء مدرسة الابطال تقوم على عنصرين أساسيين وهما فريق يقوم بعمل السباقات و المشاركة في المهرجانات و الايفينتات ، والفريق الثاني يعمل على اكتشاف المواهب و تعليم قيادة السيارات بحرفة و طريقة معينة.

وأضاف صقر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بانه يتم التدريبات والاكتشاف داخل الأماكن المتخصصة والمغلقة حفاظا على سلامة المتدربين وأيضا الحفاظ على المواطنين و المارة في الشوارع ، ويكون المتدرب محاط بكافة عوامل الأمان المطلوبة مثل الخوذة و احزمة الأمان الشديدة ، وأيضا داخل الحلبة وضع بعض الإطارات و الاقماع عند التصادم للحفاظ على سلامة المتدرب.

وأشار صقر بأنه واجه صعوبات كثيرة في بداية الطريق من أهالي المتدربين بسبب الاصطدام الناتجة من الاندفاع ، وهذا ينتج الكثير من الاضرار للسيارة ولكن بعد حضور التدريبات تفاهموا الموقف من ناحية تأنى السلامة ، و ان يتم تنظيم التدريبات داخل الأماكن المغلقة افضل من تواجدهم في الشوارع و الميادين حفاظا على سلامتهم و سلامة المواطنين ، وهذا يفيد الشباب و الفتيات عند وضعهم في موقف داخل البلدان لسرعة ردة الفعل والأداء و الحفاظ على اروحهم بطرق صحيحة.

كما اكد صقر بأنه فاز بالكثير من الجوائز والميداليات الذهبية من داخل حلبات السباقات والمهرجانات داخل مصر ، وأنه سبق وحصل على عدة مراكز وهما الأول و الثاني و الثالث على التوالي ، واكد بان هناك مهرجان لاكتشاف المواهب قريبا و هي الجولة الرابعة في مصر بتقنيات وأداء مختلف.

وقالت احدى المتسابقات في التدريبات داخل الحلبة و تدعى ولاء سمير و هي مشتركة بسيارتها الخاصة " نيسان تيدا "والتي فازت بالمركز الأول و الثالث بإحدى المهرجانات التي أقيمت في مصر خلال الأعوام الماضية ، وهذا بعد كسر حاجز الخوف و الرهبة فى البداية.

واستكملت ولاء سمير حديثها قائلا " حينما بدأت بالدخول الى الفريق بسبب عشقي ركوب السيارات، كنت اسير بسيارتي كثيرا في الشوارع بالساعات حتى ظهر أمامي بالصدفة اعلان المدرسة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و بدأت بالتدريبات بعد أن تواصلت مع الصفحة الخاصة بالمدرسة و كسر حاجز الخوف و عشق هذه المغامرة داخل الفريق.

كما اكد أحد المتدربين و يدعى محمد ياسين و يبلغ من العمر 44 عاما و يعمل محاسبا بإحدى الشركات ، بانه اتجه الى مجال السيارات منذ عامين لعشقه لها و هي هوايته المفضلة ، ولذلك شارك بسيارته " BMW E30 " مع فريق الابطال لنظرته ، بانه احد بمن يعشقون هذه المغامرة مثله.

واكد ياسين بانه فاز مع فريق الابطال بعدة مسابقات داخل الايفينات و المهرجانات وهذا الشيء الذى يشعره بعمل انجازت يعشقها منذ الصغر ، كما اكد ان هذه المدرسة افضل بكثير من اللعب في الطرق العامة حفاظا على أرواح المتدربين و المواطنين.