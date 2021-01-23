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سيارات

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة

السبت 23/يناير/2021 - 08:00 م
دريفتات السيارات
دريفتات السيارات
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محسن مجدى

اتجهت انظار الكثير من الشباب في الآونة الأخيرة الى هواية ورياضة "الدريفتات و السبيد كار" ، فهى رياضة متعارف عليها حول العالم منذ فترة كبيرة ، ولكن مؤخرا بدأت في الانتشار بمصر جنبا الى جنب مع هواية السيارات المعدلة .

ونظرا لحب العديد من الشباب المصري هذه الهواية ، قام بعض الشباب بإنشاء مدارس تعليم وتنمية لمهارات "الدريفتات و السبيد كار "، ولذلك رصدت عدسة " صدى البلد " واحدة من هذه التمارين ، لاحدى فرق الدريفتات فى مصر تدعى بفريق الابطال داخل منطقة الرحاب .

وقال شريف صقر قائد و مؤسس فريق الابطال لاكتشاف المواهب للدريفتات و الاسبيد للسيارات ، ان فكرة انشاء مدرسة الابطال تقوم على عنصرين أساسيين وهما فريق يقوم بعمل السباقات و المشاركة في المهرجانات و الايفينتات ، والفريق الثاني يعمل على اكتشاف المواهب و تعليم قيادة السيارات بحرفة و طريقة معينة.

وأضاف صقر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بانه يتم التدريبات والاكتشاف داخل الأماكن المتخصصة والمغلقة حفاظا على سلامة المتدربين وأيضا الحفاظ على المواطنين و المارة في الشوارع ، ويكون المتدرب محاط بكافة عوامل الأمان المطلوبة مثل الخوذة و احزمة الأمان الشديدة ، وأيضا داخل الحلبة وضع بعض الإطارات و الاقماع عند التصادم للحفاظ على سلامة المتدرب.

وأشار صقر بأنه واجه صعوبات كثيرة في بداية الطريق من أهالي المتدربين بسبب الاصطدام الناتجة من الاندفاع ، وهذا ينتج الكثير من الاضرار للسيارة ولكن بعد حضور التدريبات تفاهموا الموقف من ناحية تأنى السلامة ، و ان يتم تنظيم التدريبات داخل الأماكن المغلقة افضل من تواجدهم في الشوارع و الميادين حفاظا على سلامتهم و سلامة المواطنين ، وهذا يفيد الشباب و الفتيات عند وضعهم في موقف داخل البلدان لسرعة ردة الفعل والأداء و الحفاظ على اروحهم بطرق صحيحة.

كما اكد صقر بأنه فاز بالكثير من الجوائز والميداليات الذهبية من داخل حلبات السباقات والمهرجانات داخل مصر ، وأنه سبق وحصل على عدة مراكز وهما الأول و الثاني و الثالث على التوالي ، واكد بان هناك مهرجان لاكتشاف المواهب قريبا و هي الجولة الرابعة في مصر بتقنيات وأداء مختلف.

وقالت احدى المتسابقات في التدريبات داخل الحلبة و تدعى ولاء سمير و هي مشتركة بسيارتها الخاصة " نيسان تيدا "والتي فازت بالمركز الأول و الثالث بإحدى المهرجانات التي أقيمت في مصر خلال الأعوام الماضية ، وهذا بعد كسر حاجز الخوف و الرهبة فى البداية.

واستكملت ولاء سمير حديثها قائلا " حينما بدأت بالدخول الى الفريق بسبب عشقي ركوب السيارات، كنت اسير بسيارتي كثيرا في الشوارع بالساعات حتى ظهر أمامي بالصدفة اعلان المدرسة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، و بدأت بالتدريبات بعد أن تواصلت مع الصفحة الخاصة بالمدرسة و كسر حاجز الخوف و عشق هذه المغامرة داخل الفريق.

كما اكد أحد المتدربين و يدعى محمد ياسين و يبلغ من العمر 44 عاما و يعمل محاسبا بإحدى الشركات ، بانه اتجه الى مجال السيارات منذ عامين لعشقه لها و هي هوايته المفضلة ، ولذلك شارك بسيارته " BMW E30 " مع فريق الابطال لنظرته ، بانه احد بمن يعشقون هذه المغامرة مثله.

واكد ياسين بانه فاز مع فريق الابطال بعدة مسابقات داخل الايفينات و المهرجانات وهذا الشيء الذى يشعره بعمل انجازت يعشقها منذ الصغر ، كما اكد ان هذه المدرسة افضل بكثير من اللعب في الطرق العامة حفاظا على أرواح المتدربين و المواطنين.

شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
شاهد .. مدرسة تعليم مهارات دريفتات وسبيد السيارات في القاهرة الجديدة
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