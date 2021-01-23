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منوعات

المرض نهش جسده ودفن 2 من أبنائه.. مآسٍ في حياة المذيع لاري كينج

السبت 23/يناير/2021 - 06:54 م
المذيع الراحل لاري
المذيع الراحل لاري كينج
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أماني إبراهيم
توفي المذيع الأمريكي الشهير لاري كينج عن عمر يناهز 87 عاما، دون توضيح سبب الوفاة، والذي يعد واحدا من أشهر الإعلاميين، والذي أصبح رمزًا من خلال مقابلاته المميزة.

واستمر كينج في تقديم برنامج "Larry King Live" على قناة CNN لأكثر من 25 عاما، وخلال هذه الفترة أجرى العديد من المقابلات مع المرشحين الرئاسيين والرياضيين والمشاهير، ونجوم السينما والأشخاص العاديين، وسجل على مدار مسيرته أكثر من 6 آلاف حلقة، حتى تقاعده في عام 2010.

ورغم نجاحه إلا أنه عانى من مشاكل صحية ونفسية أثرت عليه، حيث أصيب بعدة أزمات قلبية، وفي عام 1987 خضع لعملية جراحية خماسية، مما ألهمه لتأسيس مؤسسة Larry King Cardiac Foundation لتقديم المساعدة لمن ليس لديهم تأمين صحي.

وفي الآونة الأخيرة ، كشف كينج في عام 2017 أنه مصاب بسرطان الرئة وخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاجه، كما خضع لعملية جراحية في عام 2019 لعلاج الذبحة الصدرية.

كما عانى كينج من خسارة شخصية العام الماضي عندما توفي اثنان من أبنائه البالغين في غضون أسابيع من بعضهما البعض وهما أندي كينج، 65 عامًا والذي أصيب بنوبة قلبية كما توفيت ابنته تشايا كينج، 52 عامًا ، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الرئة مثل والدها.

وكانت قد نعته شركة أورا ميديا في هذا البيان: "تعلن شركة أورا ميديا ​​وفاة الشريك المؤسس والمذيع والصديق لاري كينج، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 87 عاما في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس.. فلمدة 63 عامًا وعبر منصات الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية تعد مقابلات لاري العديدة والجوائز والشهرة العالمية بمثابة شهادة على موهبته الفريدة والدائمة كمذيع ناجح."
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