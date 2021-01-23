ملبوسة بالجن.. عامل يقتل زوجته في سوهاج.. تفاصيل

تمكن ضباط مباحث مركز أخميم شرقي محافظة سوهاج من كشف غموض العثور على ربة منزل غارقة في دمائها على فِراشها بمنزل زوجها.





تقدم زوج الفقيدة ببلاغ إلى مركز شرطة أخميم وأفاد أنه استيقظ من النوم وجدها بالسرير غارقة في دمائها.





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تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص بعثوره على زوجته جثة هامدة داخل المنزل وعليها أثار دماء وإصابات ولم يتهم أحداً بارتكاب الواقعة

وأشار الى أن زوجته تمر بحالة سيئة خاصة بعد زيارتها الأخيرة للمقابر وأنه يعتقد أنها ملبوسة بالجن.





وبالانتقال والفحص تبين وجود المجني عليها مُساجاة بالسرير ترتدي كامل ملابسها وعليها أثار دماء وبها عدة إصابات ظاهرة على الرأس والوجه.





وأثبتت التحريات وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها وخلافات مع أخرين، ما جعل الشك الأكبر حول الزوج حيث إنه لا يوجد أي علامة للدخول من النوافذ أو باب المنزل بطريقة أو بأخرى.





تم ضبط زوج المجني عليها وبتضييق الخناق عليه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وأنه تعدى عليها باستخدام آلة حادة أثناء نومها.



