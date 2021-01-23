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تغيير حياة 58 مليون مواطن.. تعليق أحمد موسى على مشروع تطوير القرى

السبت 23/يناير/2021 - 08:14 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
 علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي في محافظة بورسعيد .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الدولة تنفذ المشروع القومي  لتطوير القرى والدولة تعمل على تغيير حياة 58 مليون مواطن، وإنشاء الوحدات الصحية والمدارس وشبكات الصرف الصحي والكهرباء داخل القرى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"   كل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تحتاج إلى عمالة كثيرة وسوف توفر فرص عمل لكل الشركات الوطنية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   المشروعات التنموية في كافة أنحاء الجمهورية توفر فرص عمل كثيرة في الشركات وتؤدي إلى زيادة حجم العمالة داخل الشركات المنفذة للمشروعات "، مضيفا:" هذا المشروع من أهم المشروعات القومية والتي يتم تنفيذها في 3 سنوات".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع  الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
 
 قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح  مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أن الدولة المصرية لن تضيع أحدا، لافتأ إلى أن البحيرات لإنتاج أسماك من الممكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى. 
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