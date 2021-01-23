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18 مليار جنيه.. الري: انتهاء تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف 2022

السبت 23/يناير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن مشروع تبطين الترع، له دور فى تنظيم توزيع الموارد المياه.

وأضاف، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن المشروع يهدف فى مرحلة الأولى تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع، وتنهتى منتصف 2022، بتكلفة 18 مليار جنيه.

وتابع المتحدث باسم الري، أنه تم إنجاز تبطين 820 كيلو متر حتى الآن.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، استعرض مشاريع البنية التحتية للقرى الريفية، وأهم ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة، لأهالي القرى، موضحا أنه تم رفع كفاءة المنشآت الخدمية للقرى الريفية، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب تطوير شبكات الطرق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع أرض الفيروز ببورسعيد اليوم،، أن الرئيس وجه بأن يتم رفع كفاءة جميع الترع، ضمن مشروع تبطين الترع، خلال الثلاث سنوات القادمة، لافتا إلى أن الهدف منه راحة الفلاح في وصول المياه للأرض الزراعية.

ويساهم المشروع العملاق بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال.
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