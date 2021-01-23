تحسن الحالة الصحية للدكتورة عبلة الحكلاوي .. وابنتها تطالب محبيها بالدعاء

وكانت الدكتورة مروة ياسين، نشرت بوست دعاء بالشفاء وطلبت من محبي





«اللهم إني عبدك وبك أملي، وأنت رجائي؛ وسيدنا وحبيبنا وجدنا وحبيبك ونبيك المجتبى -صلى الله عليه وسلم- شفيعي عندك؛ أمنا الحبيبة الغالية أمتك عبلة الكحلاوي فقيرة إلى عفوك وعافيتك ورحمتك، فاللهم بحق سيدنا محمد نبيك -صلى الله عليه وسلم- وبحق اسمك الرؤوف الرحيم؛ الشافي المعافي اجعل الشفاء في جسدها، واليقين في قلبها، والنور في بصرها، والشكر في صدرها، وذكرك بالليل والنهار مابَقِيَت على لسانها، وارزقها منك رزقًا غير محظورٍ ولا ممنوعٍ.









اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك وأغنها بفضلك عمن سواك واحدر عنها الأذى.

اللهم ربنا رب الأسباب إغنها عن كل الأسباب ويسر لها عطاء الشفاء بلا حد ولا حساب تباركت وتعاليت في علاك لا إله إلا أنت الشافي الكافي المعافي لا أحد سواك.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها





أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت إشفها شفاءًا لايغادر سقما.. أقسمت عليك ايتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله ، وبقدرة قدرة الله ، وبسلطان سلطان الله ، وبلا إله إلا الله ، وبما جرى به القلم من عند الله ، وبلا حول ولا قوة إلا بالله ، إلا انصرفت.





اللهم ربنا ياذا المعروف الدائم الذى لاينقطع معروفه أبدا ولايحصيه غيرك فرج عنها وسائر المرضى ما هم فيه.. لا إله إلا أنت بكل شئ عليم وعلى كل شئ وكيل لاتنسى من ذكرك ولاتخيب رجاء من دعاك... اللهم اجعل يدك ويد رسولك "صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم" سابقة ولاحقة ومحيطة بالداء وبأسباب الدواء والشفاء أجمعين واجعل يدك فوق إيدي الأطباء توجههم لما فيه شفائها ونفعها وكل ما تحبه لها وترضاه ياأكرم الأكرمين.





اللهم الطف بمريضتنا لطفا سرمديا "إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون "سبحانه بيده ملكوت كل شئ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله وكفى يجيرنا بحق جاه المصطفى وسائر الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.