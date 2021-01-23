الدوري الفرنسي.. نيس يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على لانس 1-0





ورفع نيس رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف إستاد بريست، وتجمد رصيد لنس عند 31 نقطة في المركز السابع.





وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل يوسف عطال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 ليقود نيس إلى الفوز الأول له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.





وشهدت المباراة هجوما متواصلا من نادي نيس مكنته من تحقيق الفورز بقيادة المدرب الفرنسي صاحب الأصول السينغالية، البالغ 44 عاما، باتريك فييرا، التي أقيمت على أرضية ملعب ولار دولولي.

استعاد نيس رحلة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز ثمين 1-0 على مضيفه لنس اليوم السبت، في الجولة 21 من المسابقة.