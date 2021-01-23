الحاجة سعدية تحلم بلقاء السيسي.. أم 8 أبناء تتبرع بـ تحويشة العمر لـ صندوق تحيا مصر

"أمي كل حلمها انها تقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنها تعشقه عشقا كبيرا، وقررت التبرع بمبلغ مالي يقدر بنحو ربع مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر حبا في الدولة المصرية".. بهذه الكلمات بدأ فايز الابن الأكبر للحاجة سعدية محمد جاد الله حديثه لموقع صدي البلد الاخباري.

وأضاف "فايز" ان والدته قررت التبرع بتحويشة العمر لصالح صندوق تحيا مصر وخاصة انها تثق ثقة كبيرة في الرئيس السيسي، مشيرا الي انه من المقرر ان يصل المبلغ إلى نحو 250 الف جنيه، جمعتها عن طريق تحويشة عمرها إضافة الي بيعها قطعة أرض كانت تمتلكها.





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وأكمل النجل الأكبر للسيدة "سعدية" ان والدته تبلغ من العمر 70 عاما قضتها في تربية أبنائها الـ 8 مقسمين الي 4 أبناء ذكور و4 إناث تربية صحيحة علي حب الوطن والوقوف خلف القيادة السياسية.

وأشار "فايز" الي انه بمجرد ان قررت والدتهم التبرع لصندوق تحيا مصر لاقت فكرتها ترحيبا كبيرا من جانب جميع أبنائها وخاصة لمعرفتهم مدى حب والدتهم الي الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقتها في أوجه إنفاق المبالغ المالية لصالح الوطن والمواطن.

واختتم النجل الأكبر للحاجة "سعدية محمد جاد الله" انه لم يتم التبرع بالمبلغ الي الآن، مشيرا الي ان والدته تحلم بلقاء الرئيس وكل ثقتهم في سماع الرئيس نداء والدتهم ولقائها وتحقيق حلم حياتها.