برافو.. خالد الغندور يعلق على تعادل الزمالك وأسوان.. شاهد

علق الإعلامى خالد الغندور، على التحكيم فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب الفندور: " برافو التحكيم برافو الفار".





وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق أسوان، سلبيا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وواصل النادى الأهلي صدارته للدورى المحلى برصيد 20 نقطة فيما حل غريمه التقليدى نادى الزمالك وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف بينما تقلد نادى الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.