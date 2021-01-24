أحمد صيام: أول لقاء مع زوجتي كان بخناقة.. فيديو

فكرة الزواج نهائيا وتزوج وسنه 37 عاما، مؤكدا أنه أول مرة قابل زوجته فيها حدث خلاف بينهما.

، إنه كان ير

وأضاف أحمد صيام خلال

في برنامج المساء مع قصواء المذاع

تن: بعد

تم الصلح بيني وبينها جلست معها وقلت لها في بداية كلامي انني اريد الزواج منها وهذا بسبب حالة التوافق

والحب

حدثت بيننا وهذا هو ما

أغير فكرتي عن الزواج".