أحمد صيام: أول لقاء مع زوجتي كان بخناقة.. فيديو

قال الفنان أحمد صيام، إنه كان يرفض فكرة الزواج نهائيا وتزوج وسنه 37 عاما، مؤكدا أنه أول مرة قابل زوجته فيها حدث خلاف بينهما.
وأضاف أحمد صيام خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء المذاع على قناة تن: بعد أن تم الصلح بيني وبينها جلست معها وقلت لها في بداية كلامي انني اريد الزواج منها وهذا بسبب حالة التوافق والتآلف والحب التي حدثت بيننا وهذا هو ما جعلني أغير فكرتي عن الزواج".
وأردف أحمد صيام: أحب زوجتي واولادي جدا وتنازلت على الكثير من الأشياء حتى يقال علي امام اولادي انني شخص محترم لانني أريد أن يفتخر بي اولادي بعد موتي".