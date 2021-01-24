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رياضة

بدون ميسي.. برشلونة ضيفا ثقيلا على إلتشي في الدوري الإسباني

الأحد 24/يناير/2021 - 09:28 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إلتشي اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب فالفيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم إلى المركز الثالث والدخول في المنافسة على اللقب.

ويفقد برشلونة لخدمات نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة اليوم، تنفيذا لعقوبة إيقافه مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

في المقابل يطمح إلتشي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الـ 18 بـ 17 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أوساسونا مغ غرناطة، سيلتا فيجو مع إيبار، أتلتيكو مدريد مع فالنسيا.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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