ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على طريقة تسجيل الحصول على اللقاح والميعاد المخصص لك.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 09:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إن الدول المنتجة للقاحات مستحوذة على نسبة كبيرة منه، ولكن رغم ذلك المنتج العالمى لهذه اللقاحات يأتى تدريجيا وليس فى وقت واحد.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لا يوجد توافرا كبيرا فى هذه اللقاحات حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك نسعى للحصول عليها من خلال المصادر المعتمدة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بالتسجيل الالكتروني لكل الفئات التى تريد أن يتم تطعيمها وتتواصل معهم من خلال الموقع الإلكترونى عند وصول اللقاحات الخاصة بهم للتعامل مع هذه الفئات وتحديد المكان والميعاد الخاص بالتطعيم.

وتابع أن الدولة ستقوم بتوفير أماكن حضارية للحصول على هذه اللقاحات، منوهًا إلى أننا سنبدأ بالكوادر الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى.

وأكد أن كل هذه الفئات تقوم بالتسجيل من خلال الابلكيشن الذى قامت وزارة الصحة بوضعه ويتم تحديد ميعاد له، مضيفًا أنه تم تجهيز الأماكن التى سنتعامل معها لتوفير اللقاحات بسلاسة ويسر بدون تزاحم بين المواطنين .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية

تاج الدين: لجنة التطعيمات بوزارة الصحة صاحبة القرار في إيجاز استخدام لقاح كورونا.. فيديو

الصحة توضح طرق التسجيل للحصول على لقاح كورونا

برلمانى: إطلاق موقع حجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم

الصحة تطلق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. نواب: سيقضى على التزاحم بين المواطنين.. والفرق الطبية على رأس أولويات الفئات المستحقة

بـ3 منظومات.. كيف تصدت تكنولوجيا الصحة لكورونا ونقص الأكسجين

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حكام مباريات اليوم فى الدورى الممتاز

مي عمر تشارك متابعيها كواليس مسلسل لؤلؤ عبر إنستجرام

لإنقاذ الليرة .. شيوخ السلطان يصدرون فتوى الربا الحلال بأمر من أردوغان

هل اقترب الصدام مع تركيا؟ .. تفاصيل صفقة مقاتلات الرافال بين اليونان وفرنسا

أحمد صلاح حسني: الأهلي في مهمة صعبة بمونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو