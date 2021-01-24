تعرف على طريقة تسجيل الحصول على اللقاح والميعاد المخصص لك.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إن الدول المنتجة للقاحات مستحوذة على نسبة كبيرة منه، ولكن رغم ذلك المنتج العالمى لهذه اللقاحات يأتى تدريجيا وليس فى وقت واحد.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه لا يوجد توافرا كبيرا فى هذه اللقاحات حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك نسعى للحصول عليها من خلال المصادر المعتمدة.





وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والرعاية، إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بالتسجيل الالكتروني لكل الفئات التى تريد أن يتم تطعيمها وتتواصل معهم من خلال الموقع الإلكترونى عند وصول اللقاحات الخاصة بهم للتعامل مع هذه الفئات وتحديد المكان والميعاد الخاص بالتطعيم.





وتابع أن الدولة ستقوم بتوفير أماكن حضارية للحصول على هذه اللقاحات ، منوهًا إلى أننا سنبدأ بالكوادر الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن ، ومن ثم الفئات الأخرى.



