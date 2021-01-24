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أخبار العالم

أجواء باردة وغائمة.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:04 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، بيانًا عن حالة الطقس اليوم، الأحد، متوقعًا سماءً غائمة جزئيًا على أجزاءٍ من جنوب غرب المملكة وغربها، ويكون الطقس باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة.


ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال التقرير إن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.


فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من اليوم، الأحد، يتراوح من درجتين إلى أربع درجات على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء من باردة إلى باردة جدًّا على الشمالية والوسطى.


وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع "تويتر": "متوقع الحرارة الصغرى، الشمالية من صفر إلى درجتين، والوسطى من ثلاث إلى تسع درجات مئوية".


وتابع: "متوقع الأجواء في مكة والمدينة وجازان صباح اليوم الأحد 11/6/ 1442هـ، تميل للبرودة إلى معتدلة الحرارة من 15 لـ21 °C، والشرقية ونجران من باردة تميل للبرودة، صباحًا الحرارة من 8 لـ16 °C.. فيما تكون باقي المناطق حول معدلاتها الطبيعية، معتدلة نهارًا على معظم المناطق تميل للحرارة على مكة وجازان".
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