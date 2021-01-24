تعرف على تفاصيل رحلة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال الأندية

أنهى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي كل التفاصيل الخاصة بالمشاركة في مونديال العالم للأندية الذي سينطلق في فبراير المقبل بالدوحة، وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالأشراف علي قطاع الكرة خلال الساعات الماضية تم الإتفاق علي سفر الفريق بكامل تشكيله الي الدوحة علي أن يتم مشاركة القائمة النهائية فقط وذلك حفاظًا علي التركيز وجماعية الأداء.





وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أنه تقرر اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن البعثة الرسمية التي تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير القادم، وقال عبدالحفيظ أن قرار اصطحاب جميع لاعبي الفريق ضمن البعثة الرسمية جاء بعد التعديل الذي طرأ على لائحة «فيفا»، والذي يمنح كل فريق سيتواجد في مونديال الأندية الحق في تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال في قائمته.





وحسب مصدر بالجهاز الفني فإنهم أرسلوا قائمة الفريق المختصرة النهائية بـ23 لاعبًا بعد الإجتماع مع محمود الخطيب ولكن تم فرض السرية عليها خاصة أنه يحق للاهلي إستبدال أي لاعب حيت قبل مواجهة الدحيل القطري ب24 ساعة فقط شريطة أن يكون مسجل في القائمة المبدئية التي تم إرسالها في وقت سابق من بداية شهر يناير ومكونة من 35 لاعب.





وضمت قائمة الــ23 لاعبا كل من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبيرفي حراسة المرمي ومعهم وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وجونيور أجايي، وسيغادر رامي ربيعه وباقي اللاعبين مع البعثة تحسبًا لأي موقف يحدث او إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا .



