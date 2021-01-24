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أخبار العالم

في الصباح الباكر.. قوات تركية تقتحم الأراضي السورية

الأحد 24/يناير/2021 - 10:12 ص
قوات تركية غير شرعية
قوات تركية غير شرعية في سوريا
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قسم الخارجي
اقتحمت قوات تركية جديدة الأراضي السورية خلال الساعات الماضية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.


وقال المرصد إن تركيا دخلت سوريا بنحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.


ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.


وبذلك أيضًا، ارتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.


ويشير المرصد السوري إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراد قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرًا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.


وقبل ذلك، اتهمت سوريا تركيا والقوات السورية المدعومة من أنقرة، بالمسئولية عن قصف ريف سوريا الشمالي،  ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين في حلب، بحسب وكالة أنباء سانا الحكومية.


وأضافت وكالة سانا أن 7 مدنيين آخرين أصيبوا بجروح جراء قصف مدفعي استهدف بلدة تل رفعت شمال محافظة حلب.


من المعروف أن تل رفعت مدينة ذات أغلبية عربية، لكن القوات الكردية المعروفة باسم وحدات حماية الشعب (واي بي جي) استولت على المنطقة من المتمردين السوريين في 2016.


كما أفادت وكالة إعلامية تابعة لوحدات حماية الشعب بالحادثة، قائلة إن القصف التركي أسفر عن مقتل سيدتين وطفل وإصابة تسعة مدنيين.


ونزح آلاف الأكراد السوريين إلى تل رفعت إثر هجوم تركيا على المناطق المجاورة، بما في ذلك منطقة عفرين في 2018.

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