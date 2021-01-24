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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-1-2021 والقنوات الناقلة.. أبرزها مباراة مان يونايتد ضد ليفربول

الأحد 24/يناير/2021 - 10:49 ص
مان يونايتد ضد ليفربول
مان يونايتد ضد ليفربول
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عبدالله هشام
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأحد 24 يناير 2021، أبرزها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي vs لوتن تاون .. الساعة الثانية ظهرا .. قناة beIN Sports HD 2     
فولهام vs بيرنلى .. الساعة الرابعة والنصف مساء  
برينتفورد vs ليستر سيتى .. الساعة الرابعة والنصف مساء  
مانشستر يونايتد vs ليفربول .. الساعة السابعة مساء .. قناة beIN Sports HD 1    
إيفرتون vs شيفيلد وينزداي .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 2 

الدوري الإسباني
أوساسونا vs غرناطة .. الساعة الثالثة عصرا
إلتشى vs برشلونة .. الساعة الخامسة والربع مساء .. قناة beIN Sports HD 3      
سيلتا فيجو vs إيبار .. الساعة السابعة والنصف مساء
أتلتيكو مدريد vs فالنسيا .. الساعة العاشرة مساء .. قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي
يوفنتوس vs بولونيا .. الساعة الواحدة والنصف ظهرا .. قناة beIN Sports HD 4   
جنوى vs كاليارى .. الساعة الرابعة عصرا
هيلاس فيرونا vs نابولى .. الساعة الرابعة عصرا .. قناة beIN Sports HD 4
لاتسيو vs ساسولو .. الساعة السابعة مساء
بارما vs سامبدوريا .. الساعة العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الألماني
شالكه vs بايرن ميونخ .. الساعة الرابعة والنصف مساء .. قناة beIN Sports FR HD 1
هوفنهايم vs كولن .. الساعة السابعة مساء

الدوري الفرنسي
بوردو vs أنجيه .. الساعة الثانية ظهرا
ستاد ريمس vs ستاد بريست .. الساعة  الرابعة مساء
ديجون vs ستراسبورج ..الساعة الرابعة مساء
ميتز vs نانت .. الساعة الرابعة مساء
رين vs ليل .. الساعة السادسة مساء
سانت إيتيان vs ليون .. الساعة العاشرة مساء

الدوري السعودي
أبها vs القادسية .. الساعة الثالثة إلا خمس دقائق عصرا
الفتح vs الرائد .. الساعة الخامسة مساء
الاتفاق vs الأهلى ..الساعة السابعة وعشر دقائق مساء
الاتحاد vs النصر .. الساعة السابعة وعشر دقائق مساء

الدوري المصري 
الجونة vs وادي دجلة .. الساعة الثانية والنصف عصرا .. ON Time Sports 2 HD 
انبي vs البنك الاهلي ..  الساعة الثانية والنصف عصرا .. ON Time Sports 1 HD 
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