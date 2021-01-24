بموجب اتفاق جوبا.. جيش تحرير السودان يعلن مساندته للجيش في حماية المدنيين

أكد رئيس حركة جيش تحرير السودان، الهادي إدريس، أن الحركة جاءت من أجل نشر السلام وليس من أجل الحرب، مشيرًا إلى أنه بموجب اتفاق جوبا، أصبحوا جزءا من المنظومة الأمنية في البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال إدريس إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع اليوم مع حركة جيش تحرير السودان في خندق واحد, يحفظون الأمن والاستقرار بين مواطني دارفور ومنطقة كورما.





وأكد أن قوات جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي ستعمل مع الأجهزة الأمنية الأخرى في القوات المشتركة لتأمين و حماية المدنيين بمناطق كورما ودارفور وستكون سندا وعضدا للقوات المسلحة.





ودعا نازحي معسكر ابوشوك وابوجا بضرورة عودتهم إلى مناطقهم بعد توفر الأمن والاستقرار والحماية لهم.