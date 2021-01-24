على جمعة: زواج التجربة كلمة غير موفقة و1% من يضع شروطا في عقد الزواج.. المرأة الطرف الأكثر اعتداءً على حقها في الأسرة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحياء من أصول الأخلاق وهو شعبة من الإيمان، لقول النبي كما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي الكريم كان يقول "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، منوها إلى أن الناس إذا تركت الحياء بأي دعوة من الدعاوي لا يكون فيه الخير والفلاح.





وأشار إلى أن الحياء خلق طيب أمر به النبي كثيرا في أحاديثه، وعلى المسلمين اتباع ما أمر بن النبي وحث عليه.



