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حوادث

مباحث القاهرة تضبط سيارة مسروقة بالمعادي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:43 ص
المتهم
المتهم
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم سرقة السيارات، حيث تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سيارة مسروقة بالمعادي.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى، اشتبهوا فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق.

وبالكشف الفنى عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى من ذات الماركة واللون والموديل تابعة لوحدة مرور الزقازيق بمديرية أمن الشرقية باسم أحد الأشخاص (مصطنعة). 

وبفحص قائدها تبين أنه (عامل، له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة)، وبحوزته رخصة تسيير للسيارة "مزورة"، وبالكشف الفنى على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وبمواجهته أقر بسابقة شراء السيارة المضبوطة من أحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة .

وأشار إلى التحصل على بيانات سيارة أخرى مماثلة بذات المواصفات من حيث (الماركة والموديل واللون) وإصطناع اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة ، ورخصة التسيير المضبوطة بحوزته بذات البيانات، وباستدعاء المجنى عليه "مالك السيارة" تعرف عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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