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برلمان

المستشار حنفي جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

الأحد 24/يناير/2021 - 01:12 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد مواجهة الأعضاء مع وزيرا الري، والزراعة، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج كلتا الوزارتين.

ووافقت اللجنة العامة للمجلس، خلال ثاني اجتماع لها اليوم الأحد، على تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، وعضوية 14 نائبا.

وضمت قائمة النواب: 
1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن)

2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن)

3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن)

4 - هشام الشعيني  (مستقبل وطن)

5 - إلهامي البارودي  (مستقبل وطن)

6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري)

7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري)

8 - عيسي أبوطمر  (حماة الوطن)

9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة)

10 - سوسن حسني حافظ  (وفد)

11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية)

12 - مى كرم جبر  (مستقل)

13 - رفعت درويش  (المؤتمر)

14 - علي عبد الونيس  (مستقل)
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