الزوجة والصديق الخائن.. قتل الزوج حتى يخلو لهما الجو بالشرقية.. والنيابة تحيلهم إلى جنايات الزقازيق

قرّرت نيابة شمال الزقازيق الكلية، إحالة زوجة وعشيقها الي محكمه جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل زوجها والتخلص من جثته في ترعة ناحية صان الحجر، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لتحديد جلسة لمحاكمتهما.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة "مصباح إ" 37 سنة، خفير نظامى من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم قرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا فى مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

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وعلي الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين وجود إصابات ظاهرية فى الجثة، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

فيما أكدت تحريات رجال المباحث وجود علاقة محرمة بين "سمر ص" 31 سنة ربة منزل زوجة الخفير، و"محمود ي" 40 سنة مقيم قرية النمروط، من ذات القرية وعلى صلة صداقة بالمجنى عليه، واتفقا سويًا على التخلص من المجني لكى يخلو لهما الجو.

وأضافت التحريات أنه قام العشيق باستدراج المجني عليه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض عليه وخنقه، وتخلص من جثته بمياه ترعة ناحية رمسيس بصان الحجر.

تم القبض على الزوجة وعشيقها، وإحالتهما إلى نيابة الحسينية التى قررت حبسهما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتحرير القضية رقم 2495 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة صان الحجر.