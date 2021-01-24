إخلاء سبيل المتهمين في واقعة وفاة نجار خلال مشاجرة بينهم بالشرقية.. والنيابة تستأنف

قرّرت محكمة جنح فاقوس إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة، وفاة نجار موبيليا بقرية البيروم خلال مشاجرة مع زوجة نجله وشقيقها، عقب دفعه واصطدامه بحائط خرساني وتوفي فى الحال، على ذمة التحقيقات، فيما قامت النيابة العامة بالاستئناف على القرار.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من الاهالى الي مركز شرطة فاقوس يفيد وقوع مشاجرة ووفاة مواطن بعزبة محجوب، بقرية البيروم دائرة المركز.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان البلاغ وتبين وفاة" أحمد ع " 56 سنة نجار موبيليا وإصابة نجله" محمد" 37 سنة نجار بكدمات بالرأس، وإتهم الأخير كل من زوجته، "إيناس إ" 27 سنة ربة منزل، وشقيقها" محمد" طالب بالإعدادية، وزوجة شقيقها وتدعى" نورا" 23 سنة ربة منزل، بالتسبب فى وفاة والده، ودفعه و اصطدامه بحائط خرساني أودى بحياته.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة مستشفى فاقوس وتبين من توقيع الكشف الطبى عليها، عدم وجود إصابات ظاهرية ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 183 إدارى مركز فاقوس لسنة 2021.

وعلي جانب آخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بطريق جنيفة اتجاه السويس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق جنيفة بالقرب من مركز بلبيس.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة انفجار احد اطارات السيارة، وأسفر ذلك عن مصرع شخص وإصابة 6 بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية وجاري تحرير محضر بالواقعة.