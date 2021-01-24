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ثقافة

تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.. أطلق دورته الأولى ثروت عكاشة.. كورونا تسبب في تأجيل الـ 52.. وموعده الجديد نهاية يونيو

الأحد 24/يناير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يزور المعرض أكثر من 2 مليون شخص سنويًا.

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، وقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام.

ويقام في إجازة نصف العام الدراسية في نهاية شهر يناير بمركز مصر للمعرض الدولية بالقاهرة الجديدة منذ دورة 2019، وكان يُقام في السابق بأرض المعارض بمدينة نصر، ويُقام في العادة لمدة 12 يومًا ليشارك فيه ناشرون من مختلف الدول العربية والأجنبية، ويقام به أيضا العديد من الندوات الثقافية بالإضافة إلى عروض السينما والمسرح والمعارض التشكيلية والعروض الموسيقية.

 في الدورة 51 سنة 2020، فاز جناح دار عصير الكتب، بجائزة أفضل جناح في هذه الدورة.

وكانت من المفترض أن تقام الدورة الـ 52 للمعرض في هذه الأيام إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام في نهاية يونيو المقبل حسب ما قررت اللجنة العليا للمعرض.

وسوف تبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا في عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات .
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