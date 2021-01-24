اجتماع طارئ فى الجبلاية لمناقشة أخطاء حكم مباراة الزمالك وأسوان

تعقد لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد اجتماعا خلال الساعات القادمة من أجل مناقشة الأخطاء التحكيمية الصادرة فى مباراة الزمالك وأسوان التى انتهت بالتعادل السلبي.





كانت إدارة نادي الزمالك أصدرت بيانا طالبت خلاله بالعدالة التحكيمية فى مباريات الفريق بعد حالة الاستياء من عدم احتساب محمد يوسف حكم مباراة أسوان ركلة جزاء لصالح إمام عاشور لاعب الفريق الأول.





ومن المنتظر أن تطلع لجنة الحكام على شريط المباراة ومراجعته وتحليل أداء الحكم محمد يوسف فى الأخطاء الصادرة من جانبه خلال مجريات اللقاء تمهيدا لتوقيع أي عقوبة من عدمه.





وأصدرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بيانا رسميا للرد على الهجوم الذي يتعرض له الحكام.





وجاء نص البيان على النحو التالي: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام، وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسئولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والادعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين.





ويهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.

ويدعو الاتحاد المصري جميع العاملين في الوسط الكروي التحلي بالموضوعية لدى تناولهم شئون التحكيم بعيدا عما تجرفهم إليه المنافسات الرياضية، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسية لهذا العنصر المهم في العملية الكروية، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم في العالم أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما اتسعت مساحة الاستعانة بالتقنيات الحديثة.