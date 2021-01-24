وزير الري أمام مجلس النواب: إثيوبيا تتراجع عن مسارات التفاوض

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، أن موضوع سد النهضة الإثيوبي هو ملف الدولة المصرية، وأن وزارة الري معنية بالمسائل الفنية ووزارة الخارجية بالشق القانوني والسياسي.





واستعرض وزير الموارد المائية أمام مجلس النواب المسارات التفاوضية التي خاضتها مصر، وبدأ بمسار واشنطن، مشيرا إلى أنه تم التوصل لاتفاق متوازن بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وتمت المناقشات لملء وتشغيل سد النهضة.





وأوضح أنه تم بلورة مسودة اتفاق ولكن إثيوبيا أعلنت انسحابها من مسودة الاتفاق في حين أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على هذه المسودة لما كانت تضمنه من شروط عادلة .





وأشار وزير الري إلى دعوة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان لمصر، واستجابة القاهرة للدعوة وعقد العديد من اجتماعات وتراجعت إثيوبيا عن معظم محاور مسار واشنطن .



