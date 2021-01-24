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رياضة

إبعاد رئيس النادي .. قرار جديد من سانت إيتيان بشأن مفاوضات مصطفى محمد

الأحد 24/يناير/2021 - 02:34 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
قرر نادي سانت إيتيان الفرنسي، إبعاد رولاند لومير رئيس النادي عن مفاوضات ضم مصطفى محمد لاعب الزمالك، بسبب تصريحاته الأخيرة.

وذكر صحيفة " Peuple Vert"  الفرنسية، أنه تم استبعاد رولاند لومير من إدارة مفاوضات سانت إيتيان مع إدارة الزمالك لضم مصطفى محمد، وتم تكليف جان لوك بويزين مدير التعاقدات وكلود بويل المدير الفني للفريق بالمهمة.

وأشارت الصحيفة، إلي أن رولاند تسبب في  تعطل الصفقة، بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة، أن نادي جالاتا سراي لن يستطيع منافسة سانت إيتيان على ضم مصطفى محمد، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

وكان نادي الزمالك، رفض مؤخرا انتقال مصطفى محمد إلى نادي سانت إيتيان ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس  النادي الفرنسي الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ مصطفى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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