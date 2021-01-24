وزيرة الصحة: تشرفت بأخذ لقاح كورونا .. وهناك 3 لقاحات أخرى خلال أيام

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستشفى خليفة هو ثاني مستشفى يستقبل حالات كورونا بعد مستشفى النجيلة.





وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات مع كافة دول العالم ضمن مبادرات للتجارب التضامنية، لافتة إلى أنها تشرفت بتجربة اللقاح عليها والذي تم تسجيله في هيئة الدواء المصرية، وهناك 3 لقاحات أخرى في طور التسجيل خلال أيام معدودة.





وأكدت أن من أولويات الدولة المصرية حماية كل الأطقم الطبية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس السبت عن بدء تطعيم الأطقم الطبية، وهناك أولويات في كافة دول العالم وأولها تطعيم خط الدفاع الأول المتمثل في الأطقم الطبية.