ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: تشرفت بأخذ لقاح كورونا .. وهناك 3 لقاحات أخرى خلال أيام

الأحد 24/يناير/2021 - 02:24 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستشفى خليفة هو ثاني مستشفى يستقبل حالات كورونا بعد مستشفى النجيلة. 

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية ضد كورونا أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات مع كافة دول العالم ضمن مبادرات للتجارب التضامنية، لافتة إلى أنها تشرفت بتجربة اللقاح عليها والذي تم تسجيله في هيئة الدواء المصرية، وهناك 3 لقاحات أخرى في طور التسجيل خلال أيام معدودة. 

وأكدت أن من أولويات الدولة المصرية حماية كل الأطقم الطبية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس السبت عن بدء تطعيم الأطقم الطبية، وهناك أولويات في كافة دول العالم وأولها تطعيم خط الدفاع الأول المتمثل في الأطقم الطبية. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المرضعة وأقل من 16 عاما.. وزيرة الصحة تكشف الفئات المستثناة من لقاح كورونا الصيني

دفعة الأسبوع المقبل.. هالة زايد تفجر مفاجأة بشأن وصول لقاح كورونا الصيني لمصر

أستاذ علم الأوبئة: فاعلية لقاح كورونا الصيني تظهر بعد الجرعة الثانية

الصحة العامة بجامعة الزقازيق: لقاحات كورونا دخلت مرحلة التصنيع السريع .. فيديو

الصحة تعلن موعد فتح موقع تلقي لقاح كورونا ..فيديو

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا خلال ساعات

ترشيحاتنا

الخميس المقبل.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

إحالة قاتل حفيدة آخر رئيس وزراء لليبيا إلى الجنايات

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

بعد أنباء رحيل وجيه أحمد.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مصير لجنة الحكام

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركات عالمية وعلى الموضة.. شاهدي إطلالات ريهام حجاج في 10 صور

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور