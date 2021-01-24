وزيرة الصحة: جميع مستشفيات مصر الحكومية تحصل على لقاحات كورونا بداية من غدٍ

قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن جميع مستشفيات مصر الحكومية والتابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية سوف تبدأ اعتبارًا من غد فى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها المذاعة اليوم لإعلان إطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس، أن الأولوية في الحصول على اللقاح للأطقم الطبية التى تواجه المرضى العاديين وليسوا كوفيد 19.





وأشارت إلى أنه يليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية والفئة الرابعة للمواطنين من أول 45 سنة من أصحاب الأمراض المزمنة، أما الأولوية الخامسة فهى لجميع الشعب.





وتابعت أن هذه اللقاحات تمت تجربتها على سن فوق سن الـ 18 سنة ولكن في حالة إقرارها دون سن الـ 18 سنة او السيدات الحوامل ستكون من أولويات التلقيح.