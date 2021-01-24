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رياضة

تعليق ناري من المقاولون العرب على اتهام عماد النحاس بالتفويت لـ الأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:04 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد السعيد
أدلى محمد عادل، المشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، بتصريحات نارية ردا على اتهام عماد النحاس، المدير الفني لذئاب الجبل، بتفويت المباريات للأهلي.


وقال محمد عادل، في تصريحات إذاعية: "من يوجه هذه الاتهامات شخص خسيس، وهو من يمكنه فعل هذه الأشياء وليس نحن".


وأضاف: "سبب الهزيمة أمام الأهلي، هو أن لاعبي المقاولون لم يصدقوا أنهم تقدموا على الأهلي بهدفين دون رد في الشوط الأول".


وأشار إلى أن عماد النحاس مستمر مع الفريق، ولم نفكر ثانية واحدة في إقالته من تدريب الفريق.


كان المقاولون العرب خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري، بعد أن كان متقدما بهدفين دون رد في الشوط الأول.


ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.
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