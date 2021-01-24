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حوادث

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالشرقية.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 03:31 م
الشاب
الشاب
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محمد العيسوى
عثر أهالي قرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية على جثة شاب سائق توكتوك مقتولا فى ظروف غامضة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة شاب سائق توكتوك فى العقد الثالث من العمر بمفارق خمسات بقرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية، ويدعي إبراهيم ا ع .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للمعاينة وجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة، كما تم إخطار نيابة الحسينية.

تم إخطار النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمستشفي الحسينية العام.
العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالشرقية.. شاهد
العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالشرقية.. شاهد
العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالشرقية.. شاهد
العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالشرقية.. شاهد
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