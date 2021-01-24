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أخبار العالم

الكويت.. تجديد أكثر من مليوني إقامة «أونلاين»

الأحد 24/يناير/2021 - 04:17 م
علم الكويت
علم الكويت
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تجديد أكثر من مليوني إقامة أونلاين منذ انطلاق الخدمة على موقع وزارة الداخلية.

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، أعلنت وزارة الداخلية تجديد 2.294.666 إقامة أونلاين، وذلك عقب إطلاق خدمة التجديد على موقع وزارة الداخلية.

إلى ذلك، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة نظم المعلومات خدمة الاستفسار عن القضايا المسجلة على المواطنين والمقيمين لدى الادارة العامة للتحقيقات على موقع الوزارة الإلكتروني www.moi..gov.kw.

وقالت إن خطوتها تلك تأتي في إطار التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية واستكمالا لما تم انجازه في خدمات لتبسيط الاجراءات التي تخدم كافة قطاعات وزارة الداخلية وتوفير الوقت والجهد وسرعة الانجاز على المراجعين في البلاد.
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