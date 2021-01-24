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حوادث

مصرع طفل تحت عجلات توك توك في بني سويف

الأحد 24/يناير/2021 - 04:35 م
جثة طفل
جثة طفل
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محمد عبدالحليم
لقي طفل 5 سنوات مصرعه، بعد أن صدمه "توك توك" اثناء لعبه أمام منزل أسرته بقرية "أفوه" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفى الواسطى المركزي، يفيد بوصول الطفل "احمد أ.ح.إ" 5 سنوات، جثة هامدة بسبب حادث سير، وتم إيداع الجثة بمشركة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الطفل المتوفي صدمه "توك توك" اثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية "أفوه" التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، وتم ضبط سائق الـ"توك توك" وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة.
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