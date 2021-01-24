مصرع طفل تحت عجلات توك توك في بني سويف

لقي طفل 5 سنوات مصرعه، بعد أن صدمه "توك توك" اثناء لعبه أمام منزل أسرته بقرية "أفوه" التابعة لمركز الواسطى، شمال بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى الواسطى المركزي.





وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مدير مستشفى الواسطى المركزي، يفيد بوصول الطفل "احمد أ.ح.إ" 5 سنوات، جثة هامدة بسبب حادث سير، وتم إيداع الجثة بمشركة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



