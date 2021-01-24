اللقاحات لن تكون كافية لمواجهة الفيروس.. تحذير عاجل لوزيرة الصحة من كورونا

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، تحذيرا جديدا بشأن فيروس كورونا والتعاون مع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، مشددة على أن اللقاحات لن تكون كافية بمفردها لمواجهة فيروس كورونا.





وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حتى لمن يتناول اللقاحات، مشيرة الي أن هناك احتياج عالمي للقاحات كورونا، والانتاج لن يكفي جميع الاحتياجات في وقت واحد.





وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن ، مشيرة إلى أنه





زفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، بشرة سارة للمواطنين بشأن تصنيع مصر للقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة انه وخلال أسابيع قليل سيتم توقيع عقد تصنيع مشترك.





وأضافت زايد، أن تم التفاوض مع شركات عالمية والتي قامت بتصنيع لقاحات كورونا للبدء معهم مجال التصنيع، لافتة إلى أن هذه الشركات ترى أن مصر قادرة على تصنيع اللقاح لاحتياجاتها واحتياجات الدول الإفريقية.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر بها 27 محافظة جميعها بها مراكز لتلقى لقاحات كورونا للمواطنين، بينما الاطقم الطبية سيتم تطعيمها داخل مستشفياتها التابعة للوزارة.