من بين 7 مرشحين.. البرتغال تختار رئيسا وسط تصاعد جائحة كورونا

أجرت البرتغال انتخابات رئاسية اليوم الأحد، وسط توقعات بفوز المرشح المعتدل الحالي بقوة بفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، في الوقت الذي يسيطر فيه فيروس كورونا المدمر على الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.





ولا يتمتع رئيس الدولة في البرتغال بسلطات تشريعية، وهي ملك للبرلمان والحكومة، ولكنه صوت مؤثر في إدارة البلاد.





ويعتبر مارسيلو ريبيلو دي سوزا، 72 عامًا، الأوفر حظًا بين سبعة مرشحين، وهو أستاذ قانون ودود وشخصية تلفزيونية سابقة، وقد حاز كرئيس على نسبة تأييد تبلغ 60٪ أو أكثر.





وللفوز ، يجب أن يحصل المرشح على أكثر من 50٪ من الأصوات، لكن الارتفاع الحاد في الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة قد يبقي الإقبال منخفضًا وربما يؤدي إلى جولة الإعادة في 14 فبراير بين المرشحين الرئيسيين.





وتتمتع البرتغال بأعلى معدلات الإصابة والوفيات اليومية الجديدة في العالم، وفقًا لإحصاء أجرته جامعة جونز هوبكنز، ويتعرض نظام الصحة العامة لضغوط هائلة.





وزادت السلطات عدد مراكز الاقتراع وسمحت بالتصويت المبكر لتقليل الازدحام في يوم الانتخابات.





وفي احتياطات أخرى، طُلب من الناخبين إحضار أقلامهم ومطهراتهم إلى مراكز الاقتراع.





وكان كل من يصوت يرتدي قناعا ويبقى على مسافة آمنة من بعضهم البعض.





وحث رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ، في تغريدة على تويتر، شعبه على المشاركة في الاقتراع، قائلًا إن "التخطيط غير المسبوق" قد ذهب إلى ضمان إجراء التصويت بأمان.





ومع إغلاق البلاد، لم تتضمن الحملة الانتخابية أيًا من التجمعات المعتادة لرفع الأعلام، لكن تم رفع القيود المفروضة على الحركة في يوم الاقتراع.





ومن بين المنافسين الستة لشغل المنصب، اجتذب اليميني الشعبوي أندريه فينتورا الفضول باعتباره أول متطرف يخترق السياسة البرتغالية السائدة. ويمكن توقع أن يحتل فينتورا ، 37 عامًا ، المركز الثاني ، وعلى الأرجح بعيدًا عن ريبيلو دي سوزا ، لكنه حصل على مستوى من الدعم لم يكن من الممكن تصوره حتى وقت قريب، ولقد تسبب هذا التطور في اضطراب السياسة الوطنية.





وعمل ريبولو دي سوسة، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي من يمين الوسط، عن كثب مع حكومة الأقلية الاشتراكية من يسار الوسط، ودعم جهودها لمكافحة الوباء.





كما أنه يحظى بشعبية البرتغاليين لأسلوبه البسيط.





وتنتشر بشكل روتيني الصور التي يلتقطها المارة في الأماكن العامة ، مثل الصورة التي التقطت العام الماضي له وهو يقف في طابور في سوبر ماركت مرتديًا أحذية رياضية وسراويل قصيرة.





ويوجد في البرتغال 10.8 مليون ناخب مسجل، يعيش حوالي 1.5 مليون منهم في الخارج.





وكان من المقرر نشر استطلاعات الرأي مساء الأحد، مع توقع معظم النتائج بحلول منتصف الليل.





وعاد كل رئيس برتغالي منذ عام 1976، عندما تم تقديم حق الاقتراع العام بعد رحيل الدكتاتورية، لولاية ثانية.





ولم تشغل أي امرأة أو عضو من أقلية عرقية هذا المنصب على الإطلاق.

