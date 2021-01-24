ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ بنطلون جلد لامع .. ميرنا نور الدين تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

الأحد 24/يناير/2021 - 05:17 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
Advertisements
محمد بدران
نشرت ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة انيقة، مرتدية توب أنيقا باللون الابيض،  ونسقت معه بنطال جلد لامع اسود، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات .

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.

وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين عُرض لها مرخرا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.

الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وأكدت ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة ذهبية جذابة

بإطلالة جذابة.. ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. صورة

بإطلالة كاجوال.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها (صورة)

بملامح رقيقة.. ميرنا نور الدين تبرز أنوثتها بمكياج ناعم

باللون الأسود.. ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

بالأسود.. ميرنا نور الدين تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

ترشيحاتنا

إبعاد رئيس النادي .. قرار جديد من سانت إيتيان بشأن مفاوضات مصطفى محمد

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اللقاحات لن تكون كافية لمواجهة الفيروس.. تحذير عاجل لوزيرة الصحة من كورونا

البحرين.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيروس إلكتروني خطير

قائد شرطة دبي يكشف السبب وراء ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم في حادث مروري بصحراوي بني سويف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة