محافظ القليوبية: خطة لرصف الطرق ورفع مستوى الخدمات

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ان المحافظة لا تألوا جهدا فى رفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين فى كافة القطاعات.





أشار المحافظ الى ان المحافظة تشهد حاليا تنفيذ عدد من مشروعات الرصف للعمل على سيولة الحركة المرورية منها تطوير شارع طراد النيل الجاري تطويره ورصفه حيث تم زراعة 50 عمود إنارة جديدا بعد توسعة الشارع والذي يبلغ طوله 4 كيلومترات بتكلفة 14 مليون جنيه.





كما يجرى ايضا أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو مترات بتكلفة 40 مليون جنيه بهدف استكمال أعمال الإنارة والتشجير بالشارع والعمل علي تحسين الوجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها .





وفي حي غرب شبرا الخيمة قال المحافظ انه يجى ايضا مشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كيلو مترات بتكلفة ٤٠ مليون جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.





وكان محافظ القليوبية قد وجه الأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها.





كما تفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة من أمام ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد حيث تم رفع 1200 طن خلال يوم واحد موجها بتشجير الشوارع والعمل علي نظافته بشكل مستمر والمتابعة الجيدة وتحرير محاضر فورية لأي مواطن يلقي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها حيث تم توريد 80 صندوق قمامة مختلفة الأحجام لتوزيعها بشوارع حي شرق شبرا الخيمة.





واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع الخصوص موجها ببذل المزيد من الجهد للقضاء علي أى تراكمات بالشارع وتنظيم 3 نوبتجيات لرفع القمامة أولا بأول كما تفقد المحافظ المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص ووجه بزيادة المعدات وخصوصا السيارات التي تنقل القمامة من المقلب الوسيط إلى المقلب العمومي بالعبور لاستيعاب المتولد من القمامة وعدم تراكمها بالمقلب الوسيط.